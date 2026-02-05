Halle Berry si dimostra sul film degli Avengers | C’è qualcos’altro da aspettare

Halle Berry torna a parlare del suo ruolo nel mondo Marvel. L’attrice, nota per aver interpretato Storm negli X-Men, ha commentato l’assenza nel nuovo film *Avengers Doomsday*. La Berry ha detto che non è finita qui: “C’è qualcos’altro da aspettare”. La sua presenza nel franchise potrebbe non essere del tutto conclusa.

Halle Berry, l’attrice premio Oscar che ha interpretato Storm nei primi film degli X-Men, ha commentato l’assenza della propria personale nel film *Avengers Doomsday*, annunciando: “C’è qualcos’altro in arrivo”. La dichiarazione, fatta durante un’intervista a ScreenRant, è stata interpretata come un’allusione a possibili ritorni futuri o a un evento di grande portata all’interno del Marvel Cinematic Universe. La notizia è arrivata a pochi giorni dalla presentazione del film, in programma per il 2026, dove Storm era prevista come protagonista. L’attrice, tuttavia, ha espresso la sua tristezza per l’esperienza non realizzata, ma con un tocco di entusiasmo per ciò che potrebbe venire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo aver vinto l'Oscar come miglior attrice, Halle Berry si apre sulla sua esperienza a Hollywood.

Il mercato di gennaio del Napoli rimane influenzato dal principio del “saldo zero”, lasciando possibilità di ulteriori cessioni o acquisti.

