Halle Berry torna a far parlare di sé. A quasi 60 anni, l’attrice si mostra in splendida forma e non le manda a dire sul tema del razzismo a Hollywood. Con la sua presenza, evidenzia ancora una volta quanto la diversità e l’inclusione siano questioni che non possono più essere ignorate nel mondo dello spettacolo.

Halle Berry fa parte di quella nicchia di attrici Hollywoodiane, capitanate da Demi Moore, che pare abbiano fatto un patto con il Diavolo: passano gli anni ma soo sempre più belle. E a differenze di chi della chirurgia ha abusato (e si vede: vero Nicole?), se loro ne hanno usufruito, lo hanno fatto bene, perché, soprattutto nel cado di Halle, la bellezza appare naturale non artefatta. L’attrice ad agosto 2026 compirà 60 anni ma l’ultima sua apparizione sul red carpet, per la premiere di Crime 101, film d alei stessa prodotto, ha lasciato a bocca aperta: un abito con mega scollatura frontale che la rendeva super sensuale e dimostrava come l’orologio biologico di Halle pare essersi fermato a 30. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Halle Berry, meravigliosa a quasi 60 anni, contro il razzismo a Hollywood

