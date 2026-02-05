Ha da poco fondato un circolo pro Vannacci ma non segue il generale | Sono leghista e resto leghista ci ha usato

La nascita di circoli pro Vannacci continua a far discutere in Romagna. A Forlì, ad esempio, il gruppo ‘Il Passatore’ si definisce un team di sostenitori, ma il fondatore non si considera un leghista e chiude subito ogni legame con il generale. “Sono leghista e resto leghista”, dice, “Vannacci ci ha usato”. La situazione resta tesa, tra chi si schiera apertamente e chi invece prende le distanze.

Anche sul territorio gli strascichi della fuoriuscita del generale Roberto Vannacci dalla Lega. Come in tutta Italia, anche in Romagna sono stati infatti fondati dei circoli, definiti dei 'team' in favore di Vannacci, come 'Il Passatore' che ha sede a Forlì. Circoli che ora si trovano ovviamente di fronte ad un bivio, restare fedeli al Carroccio o seguire il generale che ha lanciato 'Futuro Nazionale', un nuovo soggetto politico, già accreditato dai sondaggi sopra il 4%. "Seguire il generale? Non ci penso proprio. Io sono leghista e leghista rimango. Vannacci ci ha usato come comodo trampolino di lancio entrando in Lega per poi dichiararsi fuori senza motivi.

