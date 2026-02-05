Ha abusato 459 bambini in tutto il mondo 360 li abbiamo già identificati | indagato un uomo australiano

La polizia australiana ha arrestato un uomo di 27 anni, accusato di aver commesso 596 reati online contro minori. Secondo le indagini, avrebbe adescato bambini su social e giochi in almeno 16 Paesi, raccogliendo migliaia di immagini di abusi. L’uomo avrebbe confessato di aver abusato di 459 bambini in tutto il mondo, di cui 360 già identificati. La vicenda ha scosso le autorità e riaccende il dibattito sulla sicurezza dei minori in rete.

Un 27enne in Australia è accusato di 596 reati online. Secondo la Polizia avrebbe adescato minori su social e giochi in almeno 16 Paesi collezionando migliaia di immagini di abusi.

