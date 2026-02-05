Guida pratica per insegnanti ingresso gratuito al Piccolo Teatro

Questa sera alle 21, il Piccolo Teatro di via Asolo apre le sue porte per una serata speciale. Viene proiettato il film

Giovedì 5 febbraio alle ore 21 al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) proiezione del film "Guida pratica per insegnanti" ad ingresso gratuito. Annuale appuntamento programmato dall' Associazione PIccolo Teatro con un film in tematica educativa nel corso della settimana della festa di San.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Piccolo Teatro

Domenica 4 gennaio 2026, il Teatro Romano di Benevento sarà aperto gratuitamente al pubblico in occasione della prima domenica del mese, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “#domenicalmuseo” promossa dal Ministero della Cultura.

È online sul portale Teatro a Scuola di INDIRE il corso gratuito per insegnanti “Progettare un percorso di teatro-educazione”.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Piccolo Teatro

Argomenti discussi: Strategie per l'inclusione reale: guida pratica al metodo INCLUD-ED attraverso il caso della scuola La Paz; AIVET prende il via: risorse aperte per preparare gli educatori IFP al futuro digitale; GUIDA PRATICA: come leggere il cedolino arretrati NoiPA (Febbraio-Marzo 2026); Accademia Belle Arti Perugia: concorsi per docenti, lavoro a tempo indeterminato.

Guida pratica per insegnanti, il trailer italiano del film di Thomas LiltiUn film che racconta il mondo della scuola e sottolinea l'importanza del mestiere del professore. Da giovedì 17 aprile al cinema. È finita l’estate. Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix e ... mymovies.it

Guida pratica per insegnanti, il supplente francesino e la vita agra da scuola di provincia. Il film con Adele Exarchopoulos è tutto da gustareNon mostrateci altri film francesi altrimenti espatriamo sul serio. La culla del cinema continua ad essere sempre anche fucina bruciante e attuale del presente. Visto Guida pratica per insegnanti ... ilfattoquotidiano.it

Teatro Rossosimona, Ulderico Pesce il 4 febbraio al piccolo teatro Unical con “Pasolini: doppio boom” facebook