Guarda Oltre 2026 | Afànisi di Alessandro Paschitto

La scena teatrale campana si anima con “Guarda Oltre 2026”, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Alessandro Paschitto. In scena, Paschitto e Raimonda Maraviglia portano in vita un’opera che sfida lo spettatore, mettendo in discussione la percezione e la presenza del soggetto. La produzione, firmata Ctrl+Alt+Canc, debutta al Campania Teatro Festival, lasciando il pubblico a riflettere sulla perdita di identità e sul senso dell’osservare.

Afanisi – scritto e diretto da Alessandro Paschittocon Raimonda Maraviglia, Alessandro Paschitto, Francesco Roccaseccatesto e regia Alessandro Paschittoproduzione Ctrl+Alt+Canc, Campania Teatro FestivalUn'esperienza che mette in crisi lo sguardo e interroga la sparizione del soggetto.«Non c'è.

