Gruppo Mascio Bergamo in grave crisi | possibile rinuncia alla trasferta di Brindisi

Da brindisireport.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di Bergamo rischia di saltare la trasferta di Brindisi a causa di una crisi grave. La società sta valutando se proseguire o fermarsi, mentre la squadra si prepara a decisioni drastiche. La situazione è tesa e ancora tutta da chiarire.

BRINDISI - È piena crisi in casa Bergamo tanto che è in discussione la prossima trasferta di Brindisi e addirittura la continuazione del campionato. Il presidente della società lombarda Riccardo Baruffi, che aveva preso il posto del dimissionario Stefano Mascio, si è dimesso ieri, 4 febbraio.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

