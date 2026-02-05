Greta Niccolai L’attaccante milanese a caccia di gol azzurri
Greta Niccolai, attaccante milanese, ha deciso di trasferirsi nel piccolo paesino di Quinto, nel Canton Ticino. Ora vive in un luogo tranquillo, lontano dal caos della città, mentre continua a inseguire i suoi obiettivi sportivi.
Ha scelto di trasferirsi nella quiete di Quinto, paesino di appena 926 abitanti del Canton Ticino, nel distretto di Leventina. Perché la Svizzera da qualche anno è la sua seconda casa: prima le Ladies Team Lugano e poi l’HC Ambri-Piotta Women per continuare a fare gol sul ghiaccio. Ma l’emigrante (un po’ per scelta e un po’ per necessità) Greta Niccolai, 24 anni, non dimentica le sue origini: nata a Milano e vissuta di fatto a Saronno con la sua famiglia, è oggi una delle quattro ragazze lombarde (le altre sono la comasca Matilde Fantin, l’altra milanese Margherita Ostoni e la brianzola Aurora Enrica Abatangelo) pronte a debuttare con la nazionale italiana di hockey su ghiaccio che nel pomeriggio (14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
