Greta Niccolai, attaccante milanese, ha deciso di trasferirsi nel piccolo paesino di Quinto, nel Canton Ticino. Ora vive in un luogo tranquillo, lontano dal caos della città, mentre continua a inseguire i suoi obiettivi sportivi.

Ha scelto di trasferirsi nella quiete di Quinto, paesino di appena 926 abitanti del Canton Ticino, nel distretto di Leventina. Perché la Svizzera da qualche anno è la sua seconda casa: prima le Ladies Team Lugano e poi l’HC Ambri-Piotta Women per continuare a fare gol sul ghiaccio. Ma l’emigrante (un po’ per scelta e un po’ per necessità) Greta Niccolai, 24 anni, non dimentica le sue origini: nata a Milano e vissuta di fatto a Saronno con la sua famiglia, è oggi una delle quattro ragazze lombarde (le altre sono la comasca Matilde Fantin, l’altra milanese Margherita Ostoni e la brianzola Aurora Enrica Abatangelo) pronte a debuttare con la nazionale italiana di hockey su ghiaccio che nel pomeriggio (14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Greta Niccolai. L'attaccante milanese a caccia di gol azzurri

