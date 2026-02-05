Amir Golzadeh ha salutato la fabbrica di Grottazzolina, lasciando il suo lavoro dopo una rapida operazione. Questa mattina ha detto addio ai colleghi, pronto a iniziare una nuova avventura lontano dalla città. La notizia è arrivata in poche ore, sorprendendo tutti coloro che lo conoscevano.

Amir Golzadeh ha salutato la Yuasa Battery Grottazolina pronto ad iniziare una nuova avventura. La notizia è arrivata ufficialmente nella mattina ieri dopo un’operazione lampo, conclusa nel giro di pochissime ore. Il classe 2003, esercitando una clausola prevista nel proprio contratto, ha optato per chiudere altrove la propria stagione e se ne volerà all’estero, a fronte di un’offerta irrinunciabile. La Yuasa non se l’è sentita di porre veti. Nella decisione ha influito in maniera netta la debacle interna contro Monza, che ha visto peraltro Golzadeh uscire dal campo anzitempo, con una notevole dose di spavento per tutti, per effetto dello scontro fortuito di gioco che lo ha messo ko, per fortuna senza gravi conseguenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Grazie Grottazzolina, non ti dimenticherò"

