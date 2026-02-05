Grande paura per una valanga ad Aprica

Questa pomeriggio ad Aprica la paura si è fatta sentire quando una valanga si è staccata sulla pista Benedetti, a circa 2300 metri di quota. L’evento si è verificato poco prima delle 16, generando preoccupazione tra scialpinisti e operatori. Fortunatamente, non si registrano feriti o danni gravi, ma la valle rimane sotto stretta sorveglianza.

, oggi, poco prima delle 16, sulla pista Benedetti a circa 2300 metri di quota. L'allarme è scattato in codice rosso visto che si temeva che sotto la neve fossero rimaste due persone: l'intervento ha coinvolto i vigili del fuoco, gli elicotteri alzatesi in.🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

