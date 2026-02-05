Grana interna giocatore furioso | la Juve fa l’affare col Real

La Juventus sta lavorando a un’operazione di mercato con il Real Madrid, probabilmente a basso costo. Dopo aver chiuso il mercato, i dirigenti juventini si sono messi subito a cercare nuove occasioni. Un giocatore della squadra spagnola si è reso protagonista di un rifiuto furioso, alimentando le voci di una trattativa in corso. I dettagli sono ancora in via di definizione, ma l’affare sembra prendere forma.

Possibile operazione low cost sull’asse Torino-Madrid: i dettagli Chiuso un mercato, ecco che subito se ne apre un altro. Quello di scenari, suggestioni e ipotesi che poi a volte, per non dire spesso trovano riscontro nella realtà dei fatti. Quante notizie vengono ‘anticipate’ di mesi? Ci rispondiamo da soli: parecchie. Attenzione, quindi, al possibile ‘asse’ Torino-Madrid, Juve e Real per un giocatore furioso per il mancato trasferimento. Grana interna, giocatore furioso: affare Juve col Real Madrid (AnsaFoto) – Calciomercato.it Parliamo di Fran Garcia, secondo ‘Cadena Ser’ arrabbiato col club di Florentino Perez per aver fatto saltare il suo passaggio in Premier League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Grana interna, giocatore furioso: la Juve fa l’affare col Real Approfondimenti su Juventus Real Calciomercato Juve: offerto quel giocatore del Chelsea ai bianconeri! Affare low cost possibile a gennaio Malen Juve, l’affare sfuma definitivamente. Il giocatore ha detto sì alla Roma. I dettagli del trasferimento Malen Juve non sarà più un'opzione per la Juventus, poiché ha accettato l'offerta della Roma. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. MC LOUIS MC4 865g SEMINTEGRALE PROFILE',LUNGO 6,99 LETTI GEMELLI DINNETE A L, GRAN GARAGE 300KG, BAGNO-DOCCIA ROTANTE CON BOTOLA INTERNA GAMMA 2026 clima cabina, cruise control ALTEZZA CAMPER 2,85m RIBASSATO facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.