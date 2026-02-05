GPS 2026 consulenza personalizzata Posti limitati prenota

Al momento il bando GPS 2026 non è ancora uscito, ma già si susseguono le voci sulle scelte che bisogna fare. Chi vuole aumentare le chance di essere nominato deve muoversi subito, perché i posti sono limitati e le decisioni prese in questa fase sono decisive. La convocazione ufficiale arriverà presto, ma intanto bisogna prepararsi e valutare bene le proprie mosse.

Il bando GPS 2026 non è ancora stato pubblicato, ma le scelte che fai adesso possono incidere moltissimo sulle tue possibilità di nomina. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

