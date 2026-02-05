Gordon si prepara per la scansione mentre le preoccupazioni per gli infortuni aumentano

Gordon si sta preparando per la scansione, ma cresce l’ansia tra i tifosi del Newcastle. Le preoccupazioni per gli infortuni aumentano, e il giocatore potrebbe dover saltare presto le prossime partite. La squadra aspetta notizie ufficiali, mentre i fan sperano in una pronta guarigione.

2026-02-05 15:14:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’elenco degli infortuni del Newcastle continua ad aumentare. Secondo quanto riferito, Anthony Gordon dovrebbe sottoporsi a una scansione per un infortunio al tendine del ginocchio dopo essere stato costretto a lasciare la semifinale di Coppa EFL del Newcastle United persa contro il Manchester City. L’attaccante inglese è uscito zoppicando dalla sconfitta per 3-1 all’Etihad Stadium prima dell’intervallo mentre la difesa del trofeo vinto l’anno scorso da parte del Newcastle si è conclusa, con il City che ha prevalso per 5-1 complessivo e ha organizzato una finale di Wembley contro l’Arsenal capolista della Premier League.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Gordon Newcastle

Liam Rosenior ha rassicurato sui rischi per Reece James, sostituito nell'intervallo durante la vittoria del Chelsea in Champions League contro il Pafos.

Il Manchester City mostra interesse per Marc Guehi del Crystal Palace, in risposta alle recenti preoccupazioni legate agli infortuni difensivi, con Ruben Dias e Josko Gvardiol usciti recentemente contro il Chelsea.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gordon Newcastle

Argomenti discussi: Giocare a Brooklyn al suo stesso gioco? David Beckham cucina per Gordon Ramsay mentre gli amici famosi lanciano una collaborazione con i contenitori per i pasti; La storica missione spaziale di Jeremy Hansen manda i fan della sua città natale al settimo cielo; Gordon Ramsay dice di aver pianto per il prezzo dell’abito da sposa della figlia Holly e condivide il consiglio che le ha dato prima di sposare Adam Peaty; Milan, tutti i dettagli sull'ingresso di Comvest: dal CdA sul rifinanziamento all'uscita di Singer e Mitchell.

Emma Gordon dalla Scozia, Merel Van Dijk dall' Olanda e me dall'Italia melodie tradizionali e brani originali ispirati alle atmosfere nordiche, in un viaggio musicale tra Scandinavia e isole scozzesi Sabato 7 febbraio ore 20.30 al ‘Molly Club’, Via Augusto D facebook