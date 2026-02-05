Gli utenti italiani non devono aspettare molto per mettere le mani sul nuovo Google Pixel 10a. La data di rilascio ufficiale è prevista per i prossimi mesi, e già da ora si possono fare i pre-ordini. Google offre diverse opzioni di colore e le specifiche tecniche sono state già svelate, con un’attenzione particolare all’autonomia della batteria. I costi non sono ancora ufficiali, ma si prevedono comunque prezzi competitivi rispetto ad altri modelli sul mercato.

questo testo sintetizza le informazioni chiave disponibili sul google pixel 10a, includendo la data di rilascio prevista, la procedura di pre-ordine, le opzioni cromatiche, le specifiche principali, l’autonomia della batteria e una panoramica sui costi. l’articolo riporta dati pubblici e indiscrezioni di settore, presentandoli in modo chiaro e strutturato per una lettura immediata e ottimizzata per la ricerca. google pixel 10a: data di rilascio e disponibilità. data di rilascio ufficiale. secondo un breve teaser pubblicato da google, la data di rilascio del pixel 10a è fissata per 18 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

