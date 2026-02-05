Google mette in pensione ChromeOS Aluminium OS diventa nuova scelta per i dispositivi Android™?

Google ha annunciato che ChromeOS, il sistema operativo dei Chromebook, uscirà di scena nel 2034. La decisione segna la fine di un’epoca, anche se Google non ha ancora spiegato come evolverà il mercato dei dispositivi portatili. Nel frattempo, si fa strada Aluminium OS, che potrebbe diventare la nuova scelta per gli utenti Android™. Restano da capire quali saranno le prossime mosse del colosso di Mountain View.

Google annunciò ufficialmente che ChromeOS, il sistema operativo per Chromebook che ha dominato il mercato dei dispositivi portatili per oltre una decennio, andrà in pensione nel 2034. È una decisione profonda, che interrompe un'epoca di innovazione e crescita, ma anche una risposta strategica a un contesto in rapido mutamento. Il nuovo sistema operativo, denominato Aluminium OS, sarà la futura base per tutti quei dispositivi che oggi utilizzano ChromeOS. Le fonti provengono da documenti giudiziari rivelati durante un processo antitrust, e mostrano che Google intende passare al nuovo modello unificato soltanto dopo aver rispettato un impegno tecnico di dieci anni di supporto per l'attuale sistema.

