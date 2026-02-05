Gli agenti di sicurezza statunitensi alle Olimpiadi di Milano stanno vivendo momenti tesi. La paura dei fischi durante la cerimonia di apertura, accentuata dall’attenzione di Trump, ha portato a misure più severe. Le autorità americane temono proteste e critiche pubbliche, rendendo la loro presenza più complicata del previsto.

Gli agenti della Sicurezza Nazionale statunitense schierati alle Olimpiadi invernali di Milano sono un caso. E la delegazione statunitense, forte di quasi 250 persone, la più numerosa a Milano-Cortina, ha timore di essere un obiettivo simbolico. È l’allarme lanciato dal Los Angeles Times. “Questa è una milizia che uccide. Non è benvenuta a Milano”, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala alla radio locale, poco prima delle proteste sotto l’arco neoclassico di Porta Garibaldi in Piazza XXV Aprile, così chiamata in ricordo della liberazione dell’Italia dal nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Gli Usa hanno paura dei fischi nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Trump li ha resi un obiettivo simbolico

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, prevista il 6 febbraio allo stadio di San Siro, non sarà presente Donald Trump.

Un bambino di 11 anni, lasciato a terra dall’autista dell’autobus, avrà un ruolo nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

