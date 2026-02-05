Gli Usa azzerano il caso Ice | Nessun agente in Italia E alla Camera è bagarre

Gli Stati Uniti chiudono il caso degli agenti dell’Ice in Italia. Dopo settimane di polemiche, il governo americano conferma che nessun agente si trova nel nostro paese. La notizia ha scatenato una forte discussione alla Camera, dove si è acceso un acceso dibattito tra chi chiede spiegazioni e chi difende la presenza degli agenti. Nel frattempo, i cittadini si chiedono perché si siano sollevate tante polemiche su agenti che, secondo Washington, non sono mai stati in Italia.

Settimane a parlare della trasferta degli agenti dell'Ice in Italia che girano per Milano e Cortina pistole alla mano. Poi il bagno di realtà. "Posso dirlo in modo inequivocabile: non ci sono agenti dell'Ice che facciano parte della delegazione del Team Usa qui a Milano. C'è molta disinformazione. L'affermazione secondo cui l'Ice sarebbe qui a garantire la sicurezza del Team Usa ai Giochi è falsa, quindi sono felice di chiarire che l'Ice non fa parte della delegazione statunitense", ha affermato, in una conferenza stampa al Main Press Center di Milano, Nicole Deal, responsabile della sicurezza e dei servizi per gli atleti del Comitato olimpico e paralimpico degli Stati Uniti.

