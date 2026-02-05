Gli spacca la scopa in testa Rivoleva la caparra

Una discussione tra coinquilini si è trasformata in violenza. Un uomo ha colpito un altro con una scopa in testa, tutto per rivendicare la caparra. La lite nasce da problemi legati ai soldi dell’affitto. La situazione non è nuova: spesso alcuni pakistani, che affittano case e ospitano amici o parenti, cercano di racimolare qualche euro in più. La tensione è salita rapidamente, finendo con un gesto brutale che ha lasciato tutti senza parole.

Tutta colpa dei soldi per l'affitto. Lui dava il suo contributo, capita spesso che i pakistani prendano un'abitazione e poi magari ospitino connazionali, racimolando un po' di euro da loro. Il litigio, finito con un 41enne in ospedale, trenta giorni di prognosi, era nato proprio per recuperare una caparra, almeno così raccontava. Poco più di 200 euro date per stare nella casa nella Galluzza con altri tre uomini. Ma quando gli era stato detto che non avrebbe avuto la dichiarazione di ospitalità, si era fiondato lì per recuperare la somma. Sarebbe stato picchiato in quella circostanza. Botte da orbi, secondo quanto denunciato e finito nel capo di imputazione per lesioni aggravate nei confronti di un pakistano.

