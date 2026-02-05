Gli ottoni sudafricani per Morandi

Questa mattina, nell’ipogeo di Palazzo Citterio, si sono esibiti gli ottoni sudafricani in un concerto dedicato a Morandi. La musica riempie lo spazio brutale, offrendo un momento di pausa tra le esposizioni di Palazzo Reale e delle Gallerie d’Italia. La mostra di Kentridge prosegue fino al 5 aprile, allungando un calendario di eventi che coinvolge quattro musei nel cuore di Milano, nel periodo dei Giochi Olimpici. Un’occasione per vedere arte e musica uniti in un’unica giornata.

Nell' ipogeo brutalista di Palazzo Citterio, prolungamento di Brera, " William Kentridge. More sweetly play the dance and remembering Morandi ", da oggi al 5 aprile, prolunga il palinsesto, ideato da Vincenzo Trione, della grande mostra sbocciata a Palazzo Reale, intitolata alla metafisica storica e alle metafisiche dei vari linguaggi artistici, con fioriture successive al Museo del Novecento e alle Gallerie d'Italia: "Quattro musei, per un chilometro d'arte", cita orgoglioso l'assessore Tommaso Sacchi le esposizioni che "abitano" il centro di Milano, in occasione dei Giochi Olimpici, celebrati peraltro a Palazzo Reale con un grande ricevimento, ospite il capo dello Stato.

