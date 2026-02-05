Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Questo weekend a Modena e provincia si anima con il Carnevale a Maranello. Sabato 7 febbraio, dalle 14.30 alle 17, Piazza Libertà si trasforma in un grande spazio di giochi e laboratori per bambini e famiglie. La città si prepara a vivere pomeriggi di divertimento, tra colori e allegria, con tante attività pensate per tutti.

Carnevale a MaranelloA Maranello arriva il Carnevale: sabato 7 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 17 in Piazza Libertà un pomeriggio di laboratori, attività e giochi. Ospite speciale di questa edizione una delegazione della Banda Rulli e Frulli, l’ensemble musicale di Finale Emilia che vede la.🔗 Leggi su Modenatoday.it

