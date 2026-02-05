La scoperta dei documenti sui rapporti con Jeffrey Epstein coinvolge ora anche un importante esponente dei Laburisti. L’indagine su Peter Mandelson mette in crisi la leadership di Keir Starmer, già sotto pressione per altri scandali. La situazione si fa difficile per il partito, che cerca di gestire le conseguenze di questa rivelazione shock.

L'indagine aperta contro Peter Mandelson è l'ennesimo colpo alla leadership traballante del primo ministro britannico Keir Starmer Al momento gli “Epstein files” hanno avuto più conseguenze sulla politica britannica che su quella degli Stati Uniti. La ragione è il contenuto degli ultimi documenti pubblicati su Peter Mandelson, un decano del Partito Laburista, tuttora influente e molto vicino ai suoi dirigenti. Il caso è diventato un grosso problema per il primo ministro Keir Starmer (sempre Laburista) e la credibilità della sua leadership, già in crisi. Starmer è accusato, anche da un pezzo del suo partito, di averlo gestito male ed essersi mosso troppo tardi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli “Epstein files” hanno travolto anche un pezzo grosso dei Laburisti

Approfondimenti su Epstein Files

Nella seconda parte dell'intervista esclusiva a Susie Wiles, si approfondiscono i retroscena delle strategie di Trump, le tensioni alla Casa Bianca e le vicende legate ai controversi «Epstein files».

L’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Mandelson, ha deciso di lasciare il Labour dopo la pubblicazione dei file sul caso Epstein.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Leggere gli EPSTEIN FILES è più facile del previsto

Ultime notizie su Epstein Files

Argomenti discussi: Epstein Files, come ne esce Trump secondo il New York Times; Epstein files, i documenti segreti che scuotono il potere; Il governo statunitense dice di aver finito di pubblicare gli Epstein files; Chi c'è nei nuovi file Epstein e perché i legali delle vittime scalpitano.

Cosa c’entra Matteo Salvini con gli Epstein filesIl suo nome compare decine di volte nelle mail con le quali Steve Bannon aggiornava Epstein sui suoi rapporti con le destre europee ... ilpost.it

Cosa c’è nei nuovi Epstein filesDa giorni circolano milioni di pagine con foto, nomi e conversazioni, che stanno avendo conseguenze anche fuori dagli Stati Uniti ... ilpost.it

Sky tg24. . Tiziana Prezzo ci spiega quali sono gli imbarazzi che stanno vivendo i protagonisti della politica britannica e il terremoto causato dal caso degli Epstein files facebook

C’è solo un nome che io non voglio leggere negli Epstein files. x.com