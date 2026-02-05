In Italia, sempre più persone non riescono a permettersi un pasto con carne o pesce. La situazione è in aumento e i dati parlano chiaro: la povertà alimentare si fa sentire sempre di più, colpendo famiglie e individui che fanno i conti con una realtà difficile da affrontare.

Stanno aumentando in Italia le persone che non riescono a permettersi un pasto a base di carne o pesce. Dopo che questa forma di povertà alimentare era scesa tra il 2016 e il 2022, nel 2023 è tornata a crescere. Addirittura il 14,2% delle persone che vivono da sole non riescono a garantirsi il necessario pasto proteico. Si tratta di un indicatore non banale secondo gli esperti, perché mostra chiaramente uno degli effetti pratici dell’indigenza: l’incapacità di seguire una dieta varia ed equilibrata, con tutte le conseguenze che poi ha sulla salute e sull’obesità. Il dato è dell’Eurostat, rielaborato dall’Alleanza della povertà, gruppo di sindacati e associazioni che oggi ha presentato uno studio approfondito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli effetti dell’indigenza in Italia: sempre più persone non possono permettersi un pasto con carne o pesce

