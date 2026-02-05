Gli AudiOttanta festeggiano cinque anni di musica con un concerto-evento speciale a Foggia

Gli AudiOttanta celebrano cinque anni di musica con un grande concerto a Foggia. La band foggiana, che si ispira alle sonorità pop e synth degli anni Ottanta, ha deciso di festeggiare con un evento speciale sabato 7 febbraio alle 21. Le piazze e i palchi della città si riempiranno di musica e di fan che vogliono ricordare il loro percorso.

Cinque anni di musica, palchi e piazze gremite. Gli AudiOttanta, band foggiana dedicata alle sonorità pop e synth degli anni Ottanta, celebrano il quinto anniversario dal loro esordio con un evento speciale in programma sabato 7 febbraio alle 21.30 presso l'Open House Gremium MC di Foggia.

