Giustizia ForesteCoa Napoli- Melillo | Su esame avvocati chiediamo incontro al ministro Nordio

Cresce la tensione tra i praticanti di giurisprudenza in vista dell’esame di avvocato 2026-2027. I giovani praticanti hanno chiesto un incontro al ministro Nordio, preoccupati per le modalità di svolgimento e le possibili difficoltà dell’esame. La richiesta arriva dopo che anche Melillo, dalla sede di Napoli, ha espresso la necessità di confrontarsi con le autorità competenti. La situazione resta calda, e ora si attende una risposta ufficiale.

Esame di avvocato 2026–2027, cresce la preoccupazione dei praticanti: chiesto un incontro al ministro Nordio. “ Dare voce alle istanze di migliaia di praticanti e aspiranti avvocati che guardano all’esame di abilitazione forense 2026–2027 con crescente preoccupazione e con una legittima richiesta di chiarezza e stabilità normativa. In tal senso siamo qui a chiedere un incontro al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per avviare un confronto sul futuro della professione forense “. Inizia così la nota congiunta a firma del Presidente della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia, avvocato Antonio Melillo, e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, avvocato Carmine Foreste. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giustizia, Foreste(Coa Napoli)- Melillo: “Su esame avvocati chiediamo incontro al ministro Nordio”

Approfondimenti su Giustizia Foreste

L’associazione Assotutela ha chiesto al ministro Nordio di non tornare indietro sull’esame per diventare avvocato.

Assotutela si schiera al fianco degli aspiranti avvocati di Messina e ribadisce che l’esame di abilitazione forense non si fermerà.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giustizia Foreste

Argomenti discussi: A Lanuvio Sulle orme di Lord Savile Lumesh; Giustizia, Foreste(Coa Napoli)- Melillo: Su esame avvocati chiediamo incontro al ministro Nordio - Punto!; Scafati, Bicchielli: Bene adesione a FI di Berritto, Cavallaro e Accardi; Castel S. Giorgio. Il ragioniere resta in carcere.

Giustizia, Foreste (Coa Napoli)- Melillo: Su esame avvocati chiediamo incontro al ministro NordioNapoli, 4 Febbraio - Dare voce alle istanze di migliaia di praticanti e aspiranti avvocati che guardano all'esame di abilitazione forense 2026–2027 con ... sciscianonotizie.it

Giustizia, parte la sfida dei comitati: in campo toghe, attori e intellettualiOrmai non è solo un argomento per addetti ai lavori, non è solo materia per giuristi. La riforma della giustizia, che prevede tra l’altro anche la separazione delle carriere tra pm e giudici, infiamma ... ilmattino.it

Giustizia, Foreste (Coa Napoli)- Melillo: “Su esame avvocati chiediamo incontro al ministro Nordio”: Napoli, 4 Febbraio – “Dare voce alle istanze di migliaia di praticanti e aspiranti avvocati che guardano all’esame di abilitazione forense 2026–2027 con cresce facebook