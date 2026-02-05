Giuseppe Conte rosicata su Meloni | Prima nei sondaggi perché fa propaganda

Giuseppe Conte attacca nuovamente Giorgia Meloni, sostenendo che la sua popolarità nei sondaggi sia soltanto il risultato di una strategia di propaganda. L’ex premier non ha nascosto la sua delusione, puntando il dito contro la leader di Fratelli d’Italia e insinuando che i suoi risultati siano ottenuti manipolando l’opinione pubblica. La tensione tra i due sembra crescere, mentre i sondaggi continuano a mostrare un calo per Conte.

Quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba. O se preferite: quando Giuseppe Conte crolla nei sondaggi dà la colpa a Giorgia Meloni accusandola di propaganda politica. L'ex avvocato del popolo accusa quindi il popolo di essere caduto nella trappola della leader di Fratelli d'Italia e di aver voltato le spalle al Movimento Cinque Stelle. Dall'ex premier nessun mea culpa o assunzione di responsabilità, soltanto fango contro chi viene premiato dai cittadini nei sondaggi. " Hanno occupato le tv - ha accusato Giusppe Conte in collegamento con L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo -, hanno deputati che hanno tre giornali, non mi meravigliano i dati dei sondaggi visto che si continua a fare propaganda da tutte le tv e tutte le trasmissioni e di fronte al problema della sicurezza dei cittadini facciamo diventare l'unico problema le manifestazioni con gli incappucciati infiltrati che sono sempre successe". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Giuseppe Conte attacca il governo, sostenendo che l'uso dello scudo penale sia solo propaganda sulla polizia.

