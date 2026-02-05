Giulia De Lellis svela un dettaglio sul parto | Questa cosa mi emoziona sempre tanto

Giulia De Lellis ha condiviso un momento speciale legato alla nascita della sua bambina, Priscilla. La influencer ha spiegato che un dettaglio durante il parto le provoca sempre grandi emozioni. Non ha detto quale sia, ma si capisce che è un ricordo che le resterà nel cuore per sempre. La confessione ha fatto emozionare i suoi follower, che le hanno scritto tanti messaggi di affetto.

Giulia De Lellis ha confidato un dettaglio che ha accompagnato la nascita della figlia Priscilla: "Questa cosa mi emoziona sempre tanto".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Giulia De Lellis Giulia De Lellis si espone per la prima volta sulla maternità e sul parto Giulia De Lellis: “Non tocco mia figlia se sono truccata. Mi sento in colpa ad allontanarmi da lei quando lavoro” Giulia De Lellis condivide le sue emozioni sulla maternità e sulla difficoltà di allontanarsi dalla figlia Priscilla per motivi di lavoro, sottolineando il senso di colpa che prova in questi momenti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Giulia De Lellis Argomenti discussi: Perché non sei con lei?: Giulia De Lellis risponde alle critiche e svela la sua sofferenza; Giulia De Lellis e il dolore del distacco: Soffro senza mia figlia; Giulia De Lellis e il legame con Priscilla: Se indosso del make-up non riesco ad avvicinarmi; Damiano David, Dove Cameron svela il retroscena sulla proposta di matrimonio: Non me lo aspettavo. Giulia De Lellis si svela sulla figlia: Perché soffro molto e mi sento in colpaL'influencer e imprenditrice parla di una realtà che riguarda molte mamme lavoratrici, dando un importante dritta ... gossipetv.com ''Non tocco mia figlia se…'': Giulia De Lellis svela cosa fa quando torna a casa prima di prendere in braccio Priscilla''Non tocco mia figlia se…'': Giulia De Lellis svela cosa fa quando torna a casa prima di prendere in braccio Priscilla ... gossip.it Giulia De Lellis, Helena Prestes, Chiara Ferragni e Valentina Ferragni insieme in Svizzera per assistere alla nuova collezione di Guess Bellissime tutte e quattro #giuliadelellis #chiaraferragni #ValentinaFerragni #helenaprestes #guess #svizzer facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.