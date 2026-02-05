Giuli nomina ex-portavoce come consigliere | si era dimesso per comunicati elettorali sul Mic

Alessandro Giuli ha deciso di riprendere in mano le fila della comunicazione del suo ministero, nominando Piero Tatafiore come consigliere. L’ex portavoce, che si era dimesso a novembre a causa di alcune polemiche sui comunicati elettorali sul Mic, torna a lavorare con il ministro. La scelta di Giuli mostra come si cerca di ricostruire un rapporto di fiducia e di rafforzare la comunicazione ufficiale, anche dopo le tensioni passate.

**Un ministro e un portavoce in crisi: la storia di un “esilio” politico, una nomina e il futuro della comunicazione istituzionale** Alessandro Giuli, ministro della Cultura, ha deciso di rinnovare la propria collaborazione con Piero Tatafiore, l’ex portavoce del ministero, che nel mese di novembre aveva lasciato il suo incarico in seguito a una controversia. La causa? I comunicati elettorali pubblicati sul sito del Ministero per i diritti umani – ovvero il MIC (Ministero per i Diritto Umani) – che avevano generato reazioni forti all’interno del governo e nella comunità politica. Dopo tre giorni dalla sua dimissione, Tatafiore è stato nominato consigliere presso la struttura governativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

