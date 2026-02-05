Giuli ha nominato come consigliere l’ex capo ufficio stampa Tatafiore

Alessandro Giuli ha deciso di nominare Pietro Tatafiore come suo nuovo consigliere per la comunicazione e la promozione culturale. Tatafiore, ex capo ufficio stampa, aveva lasciato il suo incarico il 22 novembre in seguito alle polemiche sui comunicati a favore di Edmondo Cirielli, candidato sconfitto alla regione Campania. Ora, con questa nomina, Giuli punta a rafforzare il suo team, anche se il passato di Tatafiore ha già fatto discutere.

Alessandro Giuli ha nominato come «consigliere per la comunicazione e la promozione culturale» l’ex capo ufficio stampa Pietro Tatafiore, che aveva rassegnato le dimissioni il 22 novembre a causa delle polemiche scaturite da una serie di comunicati sfacciatamente a favore di Edmondo Cirielli, candidato governatore (poi sconfitto) della destra in Campania. Non solo: il capro espiatorio Tatafiore è stato allontanato dal Collegio Romano, ma ha fatto rapidamente ritorno al ministero della Cultura, visto che la nomina a consigliere di Giuli era stata già sancita da un decreto ministeriale datato 25 novembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

