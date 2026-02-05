Giro di supermercati spese senza pagare | un uomo è in carcere

Un uomo è finito in carcere dopo aver fatto un giro di supermercati, riempiendo il carrello e poi scappando senza pagare. Ha rubato negli scaffali, ha caricato la spesa in auto e si è dato alla fuga. Alla fine, la polizia lo ha rintracciato e arrestato.

Le spese senza passare alla cassa in due supermercati diversi e poi la fuga in macchina con gli alimenti portati via. È un viaggio che è durato davvero poco per quattro stranieri, rintracciati dalla polizia locale del distretto del Veneto est (San Michele al Tagliamento e Fossalta di Portogruaro).

