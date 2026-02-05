Giro di boa del campionato | a Lecco per continuare il sogno

Questa sera le ragazze della Banca Annia Padova Women scendono in campo a Lecco per il secondo turno del girone di ritorno. Dopo aver mantenuto la vetta della classifica, vogliono continuare sulla stessa strada e consolidare il primo posto. La squadra si presenta in buona forma e punta a vincere anche questa partita, per mantenere la leadership e avvicinarsi sempre di più alla promozione.

Si torna in campo nel campionato di volley femminile di serie B1, con la Banca Annia Padova Women prima della classe. Masiero e compagne sabato sera 7 febbraio alle 20.30 saranno in Lombardia. All'andata vittoria di misura per le padovane Si torna in campo nel campionato di volley femminile di serie B1, con la Banca Annia Padova Women prima della classe. Masiero e compagne sabato sera 7 febbraio alle 20.30 saranno impegnate in trasferta a Lecco con la Picco per la prima giornata del girone di ritorno. All’andata nell’esordio stagionale la Banca Annia, che a metà stagione è imbattuta, ha faticato vincendo 3-2 al PalAntenore con una squadra che al momento occupa il quinto posto in classifica: «Nessuno fa sconti o regala qualcosa - ha commentato coach Vincenzo Rondinelli - in più giocare con la prima in classifica sicuramente ti esalta e ti fa trovare energie in più.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

A tre partite dalla fine del girone d'andata, i gironi

