Giovane in monopattino investito da auto nel sottopasso | ulteriore incidente in città

Un giovane in monopattino è stato investito da un’auto nel sottopasso di Villa Sant’Antonio. L’incidente si è verificato in una zona della Salaria già nota per essere pericolosa, e questa volta ha causato preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le cause sono ancora da chiarire.

**Un giovane in monopattino è stato investito da un'auto nel sottopasso di Villa Sant'Antonio, un episodio che replica l'ennesimo incidente su un tratto della strada della Salaria considerato pericoloso.** La vittima, un ragazzo di giovane età, era in viaggio su un monopattino elettrico alla volta di San Benedetto quando, intorno alle ore 9.30 di ieri mattina, è stato travolto da un'auto, in seguito a un imprevisto arresto improvviso. La causa è ancora in fase d'accertamento, con la polizia municipale impegnata a ricostruire la scena. Secondo quanto riferito, l'impatto fu così violento che il giovane cadde a terra e rimase immobile, richiedendo l'intervento immediato dei soccorsi.

