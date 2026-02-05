Giorgia Villa sta fermo da tempo a causa di problemi alla schiena. La ginnasta ha detto che a dicembre deciderà se riprendere ad allenarsi o prendere una strada diversa. Ha parlato durante l’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmessa su YouTube da OA Sport.

Giorgia Villa ha concesso una breve intervista a Chiara Sani in occasione dell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. La 22enne azzurra, argento olimpico a squadre nel 2024 a Parigi, sta affrontando un lungo periodo di stop per problemi alla schiena e negli ultimi mesi ne ha approfittato per vivere una nuova esperienza nel mondo della tv partecipando al reality show ‘The Couple’ in attesa di capire quando potrà pensare ad un ritorno in gara. “ Ormai è un po’ di tempo che sono fuori dalle gare per la schiena, perché mi sto curando e forse a fine anno cercherò di capire cosa fare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giorgia Villa: “Sono fuori da tempo a causa della schiena. A dicembre deciderò cosa fare”

