Gioia si confronta con la flessibilità | come la mindfulness influenza il corpo e la mente

Al liceo Gioia di Piacenza si sono svolte le Giornate della Flessibilità, un evento che ha attirato studenti e insegnanti interessati a scoprire come la mindfulness può migliorare il corpo e la mente. Durante le giornate, sono state proposte attività pratiche e incontri dedicati a far conoscere i benefici di questa tecnica, con l’obiettivo di integrare la flessibilità mentale e fisica nella quotidianità scolastica. È un modo per aiutare tutti a gestire meglio lo stress e a vivere con più consapevolezza.

**Le Giornate della Flessibilità al liceo Gioia di Piacenza: un'esperienza formativa unica per studenti e insegnanti** Al liceo Gioia di Piacenza, si è riaperta l'opportunità per studenti e insegnanti di approfondire interessi e passioni attraverso un'esperienza formativa innovativa. Le Giornate della Flessibilità, in programma per i giorni 24, 25 e 26 febbraio 2026, saranno un'occasione per accedere a corsi di studio e attività pratiche, non convenzionali rispetto all'orario normale dell'attività didattica. Questo nuovo modello, che si inserisce in una tradizione ormai consolidata, si propone come un modo per favorire l'apprendimento autonomo, l'interdisciplinarietà e l'autovalutazione personale.

