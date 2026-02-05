giochi diffusi sul territorio dal new york times a le monde fioccano le bocciature

Le opinioni sulla scelta delle Olimpiadi invernali sparse su otto località diverse sono durissime. Il New York Times e Le Monde criticano senza mezzi termini questa decisione, definendola un “nonsense ambientale” o un “trekking da affrontare senza avere fretta”. La stampa internazionale si scaglia contro questa impostazione, evidenziando come possa complicare l’organizzazione e penalizzare gli atleti e gli spettatori. La polemica aumenta e il dibattito sulla validità di questa scelta si fa sempre più acceso.

Olimpiadi diffuse? Un “nonsense ambientale” oppure un trekking da affrontare “senza avere fretta”. Sono solo alcuni dei giudizi (tranchant) con i quali la stampa estera ha criticato aspramente l’idea dei Giochi olimpici invernali sparsi su otto località diverse (uno dei vanti degli organizzatori italiani). Il Nyt spara a zero sui Giochi. Ad aprire il tiro al piccione, il New York Times, che in un reportage, presentando i giochi, pronostica: “Lunghe distanze, strade strette, collegamenti complessi e nevicate renderanno l’evento un incubo logistico”. E, impietoso continua: “La 25a edizione dei Giochi invernali, che inizierà questa settimana, avrà otto sedi distinte distribuite su circa 8. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che gli agenti della polizia dell’immigrazione americana, presenti in Italia in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, non svolgeranno nessuna attività di polizia sul territorio.

