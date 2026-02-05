Una donna di circa cinquant’anni di Rimini ha vinto 270mila euro al 10eLotto. Ha giocato per la prima volta e ha centrato il grande premio con il suo primo ticket. La notizia ha fatto subito il giro della città, lasciando tutti sorpresi.

**Un colpo da 270mila euro al 10eLotto: la donna di Rimini vince con la prima schedina della sua vita** A Rimini, in via Gambalunga, una donna sulla cinquantina ha ottenuto un colpo di fortuna straordinario. È successo martedì mattina, in una tabaccheria del centro storico, e con un semplice biglietto del 10eLotto ha ottenuto una vincita di 270.000 euro. La fortuna non era mai arrivata fino a quel punto in una città già colpita da altre vincite significative negli ultimi mesi, come Verucchio o Riccione. Ma questa volta, la storia è andata oltre il comune: la vincitrice, cliente abituale della ricevitoria, ha deciso, per la prima volta, di giocare alla schedina del 10eLotto, con numeri casuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giocatore di 10eLotto vince 270mila euro con primo ticket valido

Approfondimenti su Rimini Gambalunga

Questa mattina a Rimini, un uomo si è presentato come sempre alla sua tabaccheria di fiducia, ma questa volta ha portato a casa una somma incredibile: 270 mila euro.

A Gioia Tauro, un giocatore ha vinto 20mila euro con un colpo di fortuna al 10eLotto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Rimini Gambalunga

Argomenti discussi: 10eLotto, gioca 3 euro e vince 30mila euro a Battipaglia; La fortuna bacia Penne: gioca 4 euro e ne vince 50mila al 10eLotto; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 31 gennaio 2026; Gratta e Vinci, pioggia di milioni sulla Lombardia. Ecco come e dove riscuotere.

Gioca per la prima volta al 10eLotto e vince 270mila euroDea bendata in via Gambalunga. Protagonista una donna riminese sulla cinquantina, cliente abituale della ricevitoria. A raccontare l’emozione, il titolare Fabio Girelli: Martedì mattina è arrivata qu ... ilrestodelcarlino.it

NOTARESCO: GIOCATORE VINCE 75MILA EURO AL LOTTO GRAZIE A UNA QUATERNATERAMO – Due vincite importanti al Lotto hanno fatto da contorno alla prima estrazione di febbraio. A Notaresco, in provincia di Teramo, presso la ricevitoria sulla Strada Statale 150, è stata effettu ... abruzzoweb.it

10eLotto, colpo da 30mila euro a Battipaglia (SA) Esulta la Campania con il 10eLotto nel concorso di giovedì 29 gennaio. Come riporta Agipronews, un “8” Oro, con una giocata da 3 euro, regala 30mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in Via facebook