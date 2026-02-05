Ginnastica ritmica ‘Winter Exhibition’ che show

Il palazzetto dei Romiti si è riempito di energia e colori durante la prima edizione della ‘Winter Exhibition’ di ginnastica ritmica. Oltre 200 performance di ginnaste provenienti da tutta l’Emilia-Romagna hanno animato la giornata, mostrando tutte le loro abilità. Le esibizioni sono state intervallate da quelle delle atlete della sezione Gold di Gymnica’96, che hanno dato il massimo davanti a un pubblico entusiasta. È stato un successo per la società forlivese, che ha dimostrato ancora una volta la sua crescita e passione per questa disciplina.

È stata un successo la recente prima edizione della ‘ Winter Exhibition ’ organizzata dalla società forlivese di ginnastica ritmica Gymnica’96, in collaborazione con Aics: il palazzetto dei Romiti ha visto oltre 200 performance di ginnaste provenienti da tutta l’ Emilia-Romagna, con le loro esibizioni intervallate da quelle delle atlete della sezione Gold della stessa Gymnica’96. Un evento che ha visto esibirsi tutte le ginnaste dei corsi base, dalle baby di 3 anni fino alle più grandi, regalando emozioni e sorrisi davanti a un folto pubblico di appassionati. A rendere la giornata ancora più speciale la partecipazione di ospiti quali l’assessore allo sport Kevin Bravi, il presidente nazionale di Aics Bruno Molea e la delegata del Coni Fabrizia Grandi, figlia del compianto Bruno Grandi, presidente della Federazione Internazionale di ginnastica per vent’anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ginnastica ritmica. ‘Winter Exhibition’, che show Approfondimenti su Gymnica 96 Ginnastica ritmica, show al Palazzetto Marabini: la Polisportiva Cava apre il Campionato regionale Uisp La Polisportiva Cava ha inaugurato il Campionato regionale Uisp di ginnastica ritmica al Palazzetto Marabini di San Martino in Strada. Ginnastica ritmica. Trofeo "Bacci" super La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Martyusheva & Gavrin ft. Dima Bilan | Union of Champions 2022 Gala #shorts Ultime notizie su Gymnica 96 Argomenti discussi: Ginnastica ritmica. ‘Winter Exhibition’, che show. Ginnastica ritmica. ‘Winter Exhibition’, che showÈ stata un successo la recente prima edizione della ‘ Winter Exhibition ’ organizzata dalla società forlivese di ginnastica ritmica Gymnica’96, in collaborazione con Aics: il palazzetto dei Romiti ha ... sport.quotidiano.net Ritmica, World Cup: prima Raffaeli dopo cerchio e palla, Farfalle per ora 4°All'Unipol Forum di Milano, dove è in corso la 16^ World Cup di Ginnastica Ritmica, atto finale del circuito FIG 2025, dopo i primi due attrezzi l'azzurra Sofia Raffaeli è al primo posto provvisorio ... sport.sky.it Casentino's exhibitions are just as impressive as its winter landscapes. The area is crisscrossed by nature trails that encourage you to slow down and take in the medieval castles and museums, where art comes to life and traditional crafts are passed down thr facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.