Gianmarco Tamberi | Quell' abbraccio eterno nel giorno più brutto della mia vita Il post nella notte prima delle Olimpiadi

Nella notte che precede l’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, Gianmarco Tamberi condivide un pensiero molto personale sui social. L’atleta scrive di aver vissuto un momento difficile, ricordando un abbraccio che lui definisce “eterno” nel giorno più brutto della sua vita. Mentre il mondo si prepara alla grande festa dello sport, lui si confida con i follower, rivelando un lato più intimo e vulnerabile.

Ancona, 5 febbraio 2026 – È notte fonda, l'una passata da un pezzo. Mentre l'Italia trattiene il fiato per l'imminente cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, un altro campione olimpico non riesce a chiudere occhio. Gianmarco Tamberi affida ai social un flusso di coscienza intimo, potente e commovente, accompagnato dalla foto di un abbraccio che, parole sue, non dimenticherà mai. Mirko Casadei: “Papà Raoul era un imprenditore visionario, no agli speculatori nella Ca’ del Liscio” Il post nella notte: "Quel maledetto giorno". "È l'1 di notte e non riesco a dormire.", scrive Gimbo su Instagram. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

