Ghali si dimostra contro l’inno dell’olimpiade | L’arabo è troppo nella poesia della pace

Ghali si schiera contro l’inno delle Olimpiadi. L’artista milanese, famoso anche per il suo impegno sociale, ha preso una posizione chiara. Dice che l’arabo, presente nella poesia dell’apertura, è troppo legato alla pace e non rappresenta la sua idea di sport e unità. La sua critica ha fatto discutere sui social e tra gli spettatori.

L'artista milanese, già noto per il suo impegno sociale, ha espresso una forte critica all'ingresso dell'arabo nella poesia presentata alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. La sua posizione è stata resa nota tramite un post sui social network, in cui ha dichiarato: "Non potrò cantare l'inno. Nella poesia sulla pace, l'arabo era di troppo". Questo commento, rivolto a un pubblico internazionale, pone il problema del rapporto tra cultura, linguaggio e identità politica in un contesto di grande simbolismo. La sua decisione di non partecipare ufficialmente alla cerimonia è stata accolta da diverse testate nazionali, segnale della crescente attenzione verso il ruolo dei media digitali nella comunicazione istituzionale.

