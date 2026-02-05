Ghali e il post a poche ore dalla cerimonia delle Olimpiadi | È tutto un gran teatro

Poche ore prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina, Ghali posta sui social un messaggio che fa discutere. Il rapper scrive che la sua proposta di leggere una poesia in arabo non è stata accettata e commenta, rivolgendosi al Ministro Abodi, che “è tutto un gran teatro”. La dichiarazione suscita reazioni e apre un dibattito sulla gestione dell’evento.

Ghali sul palco della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi

Olimpiadi, Ghali: «Alla cerimonia non potrò cantare l'inno, l'arabo era di troppo. È tutto un gran teatro»Il cantante ha condiviso sui social un post polemico prima dell’evento inaugurale al quale parteciperà domani a Milano. Una settimana fa il ministro Abodi aveva detto: «Non esprimerà le sue posizioni ... vanityfair.it

Olimpiadi, il post (polemico) di Ghali che sarà sul palco della cerimonia: «È tutto un gran teatro»Il cantante ha postato un testo in versi in cui traspare la polemica: «Mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace ma una lingua, quella araba, all'ultimo era di troppo». L'annuncio del suo no ... milano.corriere.it

Censura preventiva contro Ghali. #ghali #olimpiadi #milanocortina #censura facebook