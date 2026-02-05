Ghali e il post a poche ore dalla cerimonia delle Olimpiadi | È tutto un gran teatro
Poche ore prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina, Ghali posta sui social un messaggio che fa discutere. Il rapper scrive che la sua proposta di leggere una poesia in arabo non è stata accettata e commenta, rivolgendosi al Ministro Abodi, che “è tutto un gran teatro”. La dichiarazione suscita reazioni e apre un dibattito sulla gestione dell’evento.
Poche ore prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, Ghali ha pubblicato un post che ha fatto discutere.
Censura preventiva contro Ghali. #ghali #olimpiadi #milanocortina #censura facebook
