Un genovese di 42 anni si trova al centro di polemiche dopo una live su TikTok che ha poi cancellato. Durante la trasmissione, avrebbe dovuto parlare della salma di Giulia Cecchettin, ma l’episodio ha scatenato reazioni negative. Intanto, Irene Mele, una delle protagoniste di “Matrimonio a prima vista 2026”, continua a far parlare di sé, anche grazie alle tante discussioni online che la coinvolgono.

T ra i sei protagonisti dell’edizione 2026 di Matrimonio a prima vista – in onda in queste settimane su Discovery+ e Real Time –, Irene Mele è certamente la concorrente più discussa e cliccata sul web. Anche perché, cosa abbastanza inedita, i profili social di Irene sono aperti; in passato tutti i partecipanti del dating show li tenevano chiusi fino alla fine del programma. “Turisti per Case”, la clip del programma su Real Time X Leggi anche › Stasera a “Matrimonio a prima vista” Marina caccia di casa Federico, e Irene blocca Andrea sul cellulare Genovese, 42 anni, capelli tra il viola e il fucsia e personalità da vendere, Irene in ogni puntata ha sempre tenuto a sottolineare la sua particolare professione, quella di tanatoesta (da tanoestetica). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Genovese di 42 anni, è finita al centro delle polemiche nel 2023 per una live su TikTok (poi annullata) in cui avrebbe dovuto parlare della salma di Giulia Cecchettin

Giulia Cecchettin aveva solo 22 anni Un’età in cui la vita dovrebbe aprirsi con una laurea in mano, con sogni di fumetti da disegnare, con progetti che aspettano solo di essere scritti. Nata a Padova il 5 maggio 2001, cresciuta a Vigonovo in una casa piena d facebook

L’11 novembre 2023 Giulia Cecchettin è stata uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, che dopo il delitto ha anche tentato la fuga. Un femminicidio che ha scosso profondamente l’Italia. Dal racconto dei fatti emerge un elemento centrale: una lista scritta sul cell x.com