Genova stalking in ospedale contro una dottoressa per impiegato innamorato scatta il divieto di avvicinarla entro un chilometro

Un impiegato del Policlinico San Martino ha perseguitato una dottoressa per oltre due anni, arrivando a stalkingarla all’interno dell’ospedale. I vertici della struttura hanno deciso di intervenire e stanno valutando azioni disciplinari contro di lui. La donna ha vissuto un vero e proprio calvario, e ora il tribunale ha emesso un divieto di avvicinamento: l’uomo non può avvicinarsi a meno di un chilometro da lei.

Lui impiegato amministrativo di 45 anni, lei medico specialista di 38. Entrambi dipendenti del policlinico San Martino. Ed è nei corridoi dell'ospedale che l'uomo vede la donna e se ne invaghisce. Non è ricambiato, neppure per un istante. Una vicenda assurda finita l'altro giorno con un giudice (la gip Elisa Campagna) che ha firmato un divieto di avvicinamento a meno di un chilometro nei confronti del quarantacinquenne. La dottoressa, dopo due anni e mezzo di persecuzioni, può tirare un sospiro di sollievo. Anche se aveva tentato in tutti i modi di allontanare quella persona da sé con le buone, quando ha temuto per la sua incolumità si è affidata a una legale (l'ha assistita l'avvocata Morena Steri) presentando un esposto in Procura.

