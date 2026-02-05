Sabato pomeriggio alle 18, al Luigi Ferraris, il Napoli affronta il Genoa in una partita che si preannuncia complicata. I partenopei cercano di mantenere la terza posizione in classifica, ma sanno che affrontare il Genoa in casa non sarà facile. Il match si preannuncia combattuto, con le due squadre pronte a dare tutto per i tre punti.

Il Napoli deve prima di tutto difendere la terza posizione in Serie A in questo momento, e la trasferta di Marassi contro il Genoa non si preannuncia delle più agevoli. I partenopei sono tornati al successo con la Fiorentina nello scorso weekend, ma non è stata una passeggiata. Ora c’è però da sbloccarsi anche in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Genoa-Napoli (sabato 07 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

