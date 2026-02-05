Sabato 7 febbraio alle 18, il Napoli affronta il Genoa in trasferta. I partenopei devono difendere la terza posizione in classifica e non sarà facile, perché il campo di Marassi si preannuncia complicato. I tifosi aspettano una partita intensa, con il Napoli che punta a conquistare i tre punti per mantenere il suo posto in zona Champions.

Il Napoli deve prima di tutto difendere la terza posizione in Serie A in questo momento, e la trasferta di Marassi contro il Genoa non si preannuncia delle più agevoli. I partenopei sono tornati al successo con la Fiorentina nello scorso weekend, ma non è stata una passeggiata. Ora c’è però da sbloccarsi anche in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Genoa-Napoli (sabato 07 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: Dove vedere Genoa-Napoli oggi in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Genoa-Napoli, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Conte; Genoa-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Genoa-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie.

Genoa-Napoli: cronaca diretta live e risultato in tempo realeDiretta Genoa-Napoli di Sabato 7 febbraio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Serie A: Genoa-Napoli in campo sabato alle 18 DIRETTA Probabili formazioniDopo l'addio all'Europa ora il club azzurro punta al Milan, lontano 4 punti, obiettivo minimo è salire al secondo posto per provare un lungo sprint. In trasferta finora gli azzurri hanno perso 8 delle ... ansa.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Genoa- #Napoli x.com

Napolità. madisoncalley · I Know What You Want x Madison Calley. Genoa-Napoli | Il grifone accoglie e sfida la sirena Partenope per la 24esima giornata di Serie A. Una gara tutta da vivere con un obiettivo per gli azzurri: vincere anche per chi non c’è! Come f facebook