Genoa il tribunale sequestra le azioni di minoranza di 777 Holdings

Il tribunale di Genova ha deciso di mettere sotto sequestro le azioni di minoranza del Genoa possedute dalla 777 Holdings. La società aveva presentato ricorso, ma la decisione è stata confermata. Ora si attende il prossimo passo nel caso, mentre la situazione societaria del club resta sotto osservazione.

Le quote della società americana, pari al 23% del capitale, saranno ora gestite da un custode fino al pronunciamento del giudice Il tribunale di Genova ha disposto il sequestro conservativo delle azioni di minoranza del Genoa in possesso della 777 Holdings. Il provvedimento va a confermare la requisizione, pari a circa il 23% del capitale della società rossoblù, già concesso lo scorso 22 dicembre scorso ritenendo motivata l'istanza di credito vantata dal Genoa Cfc nei confronti di 777 Holdings per l'esistenza del pericolo concreto di perdere la garanzia del credito, in quanto il patrimonio di 777 Holdings, che fa parte del gruppo A-Cap, sarebbe inidoneo a garantire il pagamento del credito stesso.

