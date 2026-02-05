Gennaio 2026 | Sorrentino e Zalone guidano i numeri di box office con Norimberga e Spongebob
A gennaio 2026, i film di Sorrentino e Zalone dominano i botteghini italiani. I due attori-registi portano nelle sale grandi successi, attirando pubblico da tutto il paese. I loro film si piazzano ai primi posti, insieme a produzioni come Norimberga e i nuovi episodi di SpongeBob. La scena cinematografica nazionale si conferma vivace e variegata, con tante pellicole che attirano anche i più giovani.
**Sorrentino e Zalone guidano il box office italiano nel gennaio 2026, insieme a Norimberga e SpongeBob.** È il numero di incassi a parlare: **oltre 38 milioni di euro** incassati da *Il Buon Cammino*, il film di Luca Medici, diretto da Gennaro Nunziante, e **5,5 milioni** per *La Grazia*, il nuovo capolavoro di Paolo Sorrentino, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Ma i numeri non si fermano qui. Anche *Norimberga* e *SpongeBob* si impongono al botteghino con cifre significative: **4,5 milioni** e **3,7 milioni** di euro. E se l’incasso è l’unico modo per mostrare la reale influenza di un film, allora è evidente che, in questo inizio d’anno, il cinema italiano sta tornando a farsi notare.🔗 Leggi su Ameve.eu
Argomenti discussi: Quando ricorda, muore: La Grazia di Sorrentino; Paolo Sorrentino e la grazia del dubbio; La Grazia di Paolo Sorrentino, Considerazioni Sparse; la grazia e l''arte di sorrentino - La grazia (2025).
Sorrentino e Zalone alimentano gli incassi di gennaio 2026, bene anche Norimberga e Spongebob: tutti i numeri del box office italianoPaolo Sorrentino e Checco Zalone alimentano il box office italiano in questo inizio anno. Tutti i numeri di gennaio 2026 al botteghino tra incassi e prospettive del settore. msn.com
Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 25 gennaio 2026: Noah Wyle, Sorrentino e RegeniNuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa domenica 25 gennaio 2026, dalle 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Alla guida dello storico talk show ci sono come sempre Fabio Fazio, ... lifestyleblog.it
LA GRAZIA. Paolo Sorrentino Dal 28 gennaio 2026 La Grazia è arrivata finalmente nei cinema francesi. Il nuovo film di Paolo Sorrentino che ha già conquistato il pubblico in Italia. Visionario, poetico, potente: Sorrentino torna con un’opera che parla all facebook
