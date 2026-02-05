Genitori e figli sterminati dal monossido di carbonio | chi erano le vittime e cosa è successo a Porcari
Quattro persone sono morte a Porcari, in provincia di Lucca, a causa di una fuga di monossido di carbonio dalla caldaia di casa. Si chiamavano Arti, Jonida, Hajdar e Xhesika. Padre, madre e i due figli di 22 e 15 anni sono stati trovati senza vita nelle loro abitazioni. La tragedia si è consumata nel silenzio, senza lasciare possibilità di salvezza. Le forze dell’ordine indagano sui motivi dell’incidente, ancora da chiarire.
Arti, Jonida e i loro figli Hadjar e Xhesika. Famiglia sterminata dal monossido, chi erano le vittime
Una tragedia ha colpito Porcari questa mattina.
Famiglia intossicata dal monossido di carbonio: genitori e figli minorenni in ospedale
Quattro vittime nella casa di Rughi: genitori e due figli. Lo zio, che ha dato l'allarme, è in ospedale in condizioni gravi facebook
