Genitori e figli sterminati dal monossido di carbonio | chi erano le vittime e cosa è successo a Porcari

Quattro persone sono morte a Porcari, in provincia di Lucca, a causa di una fuga di monossido di carbonio dalla caldaia di casa. Si chiamavano Arti, Jonida, Hajdar e Xhesika. Padre, madre e i due figli di 22 e 15 anni sono stati trovati senza vita nelle loro abitazioni. La tragedia si è consumata nel silenzio, senza lasciare possibilità di salvezza. Le forze dell’ordine indagano sui motivi dell’incidente, ancora da chiarire.

Si chiamavano Arti, Jonida, Hajdar e Xhesika i quattro deceduti a Porcari (Lucca). Padre, madre e i due figli di 22 e 15 anni sono morti in seguito alle esalazioni di monossido di carbonio di una caldaia. La prima a sentirsi male sarebbe stata la figlia 15enne, trovata stesa sul letto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

