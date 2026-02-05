General Trade | reazione record dopo l’incendio Nuovo hub a Modugno

L’incendio al magazzino di Rutigliano non ha fermato General Trade. La società ha annunciato di aver aperto un nuovo hub a Modugno, rafforzando così la sua rete logistica. Dopo il rogo dello scorso dicembre, l’azienda ha deciso di investire in modo deciso per migliorare e aumentare la capacità di stoccaggio e distribuzione. La reazione è stata immediata e forte, dimostrando che il gruppo è pronto a ripartire più forte di prima.

Di seguito il comunicato: General Trade SpA dimostra nei fatti la propria capacità di resilienza. A seguito dell’incendio che ha colpito uno dei magazzini del Gruppo, quello del polo di Rutigliano, lo scorso dicembre, il Gruppo annuncia oggi un’importante operazione strategica che segna non solo il ripristino, ma il potenziamento della propria capacità logistica. In data 5 febbraio, l’azienda prenderà ufficialmente in consegna un nuovo polo logistico a Modugno (BA) situato in Via delle Violette 21. La struttura, di nuova costruzione, si estende su una superficie di 30.000 metri quadrati e sarà operativa al 100% entro la fine di marzo 2026. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - General Trade: “reazione record dopo l’incendio” Nuovo hub a Modugno Approfondimenti su General Trade EU countries expected to clear signing of record Mercosur trade deal L’Unione Europea si appresta a confermare la firma del più grande accordo commerciale mai stipulato con il Mercosur, un'area che comprende diversi paesi del Sud America. Rimpatri, via libera Ue al nuovo regolamento: ok agli hub in Paesi terzi. Piantedosi: «Centri in Albania primo esempio di hub» Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su General Trade General Trade: reazione record dopo l’incendio Nuovo hub a ModugnoGeneral Trade SpA dimostra nei fatti la propria capacità di resilienza. A seguito dell’incendio che ha colpito uno dei magazzini del Gruppo, quello del polo di Rutigliano, lo scorso dicembre, il ... noinotizie.it #GeneralTrade #GiovanniCassano #CommissioneEuropea #UnioneEuropea #DazioUE #IndustriaEuropea #CommercioInternazionale #Antidumping #PoliticaCommerciale #EconomiaEuropea facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.