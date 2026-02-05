Gaza ripresa evacuazione dei pazienti dopo la riapertura del valico di Rafah

Questa mattina, un gruppo di palestinesi ha lasciato la città di Khan Younis, nella Striscia di Gaza, attraverso il valico di Rafah, che è stato riaperto questa settimana. La ripresa dell’evacuazione dei pazienti e delle persone in fuga continua, dopo giorni di blocco. Le autorità sperano che la situazione possa migliorare e permettere un flusso più regolare di persone e aiuti umanitari.

(LaPresse) – Un nuovo gruppo di palestinesi ha lasciato giovedì la città meridionale di Khan Younis, nella Striscia di Gaza, per il valico di Rafah, riaperto questa settimana. Le operazioni di evacuazione dei pazienti attraverso il confine con l'Egitto sono riprese sotto il coordinamento di un team dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo le autorità sanitarie di Gaza, circa 20.000 bambini e adulti bisognosi di cure mediche sperano di lasciare il territorio devastato tramite il valico.

