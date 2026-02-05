Gaza la Flotilla e le parole che mancano

Questa mattina ad Avellino, nella Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, si è tenuto un incontro pubblico sulla Flotilla diretta verso Gaza. Le persone presenti hanno ascoltato le testimonianze e le analisi, mentre ancora non si conosce bene cosa succederà nei prossimi giorni. Nessuno ha parlato delle parole che mancano, quelle che potrebbero chiarire davvero cosa si nasconde dietro questa spedizione.

