Gaza la Flotilla e le parole che mancano
Questa mattina ad Avellino, nella Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, si è tenuto un incontro pubblico sulla Flotilla diretta verso Gaza. Le persone presenti hanno ascoltato le testimonianze e le analisi, mentre ancora non si conosce bene cosa succederà nei prossimi giorni. Nessuno ha parlato delle parole che mancano, quelle che potrebbero chiarire davvero cosa si nasconde dietro questa spedizione.
Nella Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, ad Avellino, si è svolto un incontro pubblico dedicato alla Flotilla diretta verso Gaza. Un appuntamento sobrio, ospitato in uno spazio istituzionale, per raccontare un'esperienza e riflettere su ciò che accade oltre il Mediterraneo.
