Garisenda | il comune si impegna a risolvere lo sciroppo con un accordo con le aziende locali

Il Comune di Bologna ha deciso di intervenire per risolvere i problemi legati allo sciroppo della Torre Garisenda. Dopo mesi di discussioni, le autorità hanno trovato un accordo con alcune aziende locali per intervenire subito e mettere in sicurezza la struttura. Nei prossimi giorni, si procederà con i lavori necessari per rafforzare la torre e prevenire eventuali danni. La Torre Garisenda resta uno dei simboli della città, e ora si cerca di proteggerla dalle minacce che rischiano di comprometterne l’integrità.

**Garisenda, il comune si impegna a risolvere lo sciroppo con un accordo con le aziende locali** A Bologna, la Torre Garisenda è ormai un simbolo della città, ma anche una delle costruzioni più problematiche del centro storico. La sua struttura, che nel 2023 era stata dichiarata in stato di emergenza, continua a suscitare preoccupazioni. Oggi, in un momento in cui l'attenzione del governo e il pubblico sono concentrati su una serie di problemi tecnici e burocratici, il Comune di Bologna ha annunciato un nuovo passo verso la soluzione del problema: un accordo con le aziende locali per raccogliere fondi e garantire il salvataggio della struttura.

