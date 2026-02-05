Garisenda | il comune si impegna a risolvere lo sciroppo con un accordo con le aziende locali

Il Comune di Bologna ha deciso di intervenire per risolvere i problemi legati allo sciroppo della Torre Garisenda. Dopo mesi di discussioni, le autorità hanno trovato un accordo con alcune aziende locali per intervenire subito e mettere in sicurezza la struttura. Nei prossimi giorni, si procederà con i lavori necessari per rafforzare la torre e prevenire eventuali danni. La Torre Garisenda resta uno dei simboli della città, e ora si cerca di proteggerla dalle minacce che rischiano di comprometterne l’integrità.

**Garisenda, il comune si impegna a risolvere lo sciroppo con un accordo con le aziende locali** A Bologna, la Torre Garisenda è ormai un simbolo della città, ma anche una delle costruzioni più problematiche del centro storico. La sua struttura, che nel 2023 era stata dichiarata in stato di emergenza, continua a suscitare preoccupazioni. Oggi, in un momento in cui l’attenzione del governo e il pubblico sono concentrati su una serie di problemi tecnici e burocratici, il Comune di Bologna ha annunciato un nuovo passo verso la soluzione del problema: un accordo con le aziende locali per raccogliere fondi e garantire il salvataggio della struttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Garisenda, uno sciroppo per il Comune

La questione dei tralicci vicino alla Garisenda torna a far discutere.

"Accordo con le aziende sanitarie. Mezzo milione per i dipendenti"

Le rappresentanze dei sindacati Nursing Up e Nursind nelle aziende sanitarie ferraresi hanno raggiunto un accordo con le istituzioni, garantendo un investimento di mezzo milione di euro destinato ai dipendenti.

Argomenti discussi: Garisenda, il Comune non replica alle accuse; Garisenda, ora basta. Sulla torre lo spettro del commissariamento; Il cantiere Garisenda fa un’altra vittima illustre: La Leonarda; Bologna, chiude La Leonarda lo spazio del riuso di Piazza Grande in via San Vitale: Il fast fashion dilaga e a noi pochi aiuti, il cantiere della Garisenda ci ha penalizzati.

La Garisenda, uno sciroppo per il ComuneRiprendono le lamentele del ministero della Cultura e della Soprintendenza riguardo l’installazione dei tralicci per la Garisenda: ... ilrestodelcarlino.it

Torsione Garisenda, il Comune di Bologna: «Lavori più lunghi, disposti a rinunciare ai fondi Pnrr, i soldi li abbiamo»Il Comune mette in conto di perdere almeno una parte dei finanziamenti del Pnrr (che ammontano a 5 milioni) per la messa in sicurezza della Garisenda. Dopo aver riscontrato una rotazione anomala ... corrieredibologna.corriere.it

